Полиция задержала подозреваемую в краже iPhone X в ТЦ «Галерея»

Полиция задержала подозреваемую в краже iPhone X в ТЦ &#171;Галерея&#187;
Подозреваемая в краже телефона задержана. Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали подозреваемую в краже смартфона iPhone X. Инцидент произошел в в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте.

Предполагаемая злоумышленницу обнаружили у дома №42 на улице Чекистов. 26-летнюю жительницу задержали на основании статьи 91 УПК России.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, кража телефона стоимостью 51 тыс. рублей была совершена 6 октября в период с 17:30 до 17:40. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Ленобласти правоохраниетли нашли разобранный «ВАЗ» и его похитителя. Машина была похищена в начале октября.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание тц галерея
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