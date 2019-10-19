Полиция задержала подозреваемую в краже iPhone X в ТЦ «Галерея»

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали подозреваемую в краже смартфона iPhone X. Инцидент произошел в в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте.

Предполагаемая злоумышленницу обнаружили у дома №42 на улице Чекистов. 26-летнюю жительницу задержали на основании статьи 91 УПК России.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, кража телефона стоимостью 51 тыс. рублей была совершена 6 октября в период с 17:30 до 17:40. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Ленобласти правоохраниетли нашли разобранный «ВАЗ» и его похитителя. Машина была похищена в начале октября.