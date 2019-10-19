В Ленобласти нашли разобранный «ВАЗ» и похитителя

В Ленобласти нашли разобранный &#171;ВАЗ&#187; и похитителя
Подозреваемого задержали улице Военный Городок, откуда был похищен автомобиль. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов нашли предполагаемого похитителя машины «ВАЗ-21099», угнанной в начале октября.

Автомобиль был похищен с 20:00 4 октября до 18:00 5 октября по улице Военный Городок. В четверг, 17 октября, автомобиль был обнаружен по частям.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, подозреваемого нашли на расстоянии в 1,5 км от дома №46 на указанной улице. Уголовное дело возбуждено по факту кражи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о похищении иномарки за 1,15 миллиона рублей. Машина принадлежала жительницы Московской области. Об обнаружении пропажи женщина заявила в полицию в пятницу, 18 октября.

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