В Ленобласти нашли разобранный «ВАЗ» и похитителя

В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники правоохранительных органов нашли предполагаемого похитителя машины «ВАЗ-21099», угнанной в начале октября.

Автомобиль был похищен с 20:00 4 октября до 18:00 5 октября по улице Военный Городок. В четверг, 17 октября, автомобиль был обнаружен по частям.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, подозреваемого нашли на расстоянии в 1,5 км от дома №46 на указанной улице. Уголовное дело возбуждено по факту кражи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о похищении иномарки за 1,15 миллиона рублей. Машина принадлежала жительницы Московской области. Об обнаружении пропажи женщина заявила в полицию в пятницу, 18 октября.