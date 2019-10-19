На Десантников неизвестный угнал иномарку за 1,15 миллиона

На Десантников неизвестный угнал иномарку за 1,15 миллиона
Женщина обнаружила пропажу 18 октября. Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга неизвестный похитил иномарку стоимостью 1,15 млн рублей. Nissan Qashqai был припаркован у дома №20/1 на улице Десантников.

О случившемся в отдел полиции заявила жительница Московской области. Со слов женщины, транспортное средство пропало в период с 9:00 часов утра 17 октября до 8:30 утра 18 октября.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правопорядка разыскивают злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о проверке Роспотребнадзора в одной из школ Купчино. В учебном заведении несколько детей получили кишечную инфекцию.

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