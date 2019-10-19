В школе в Купчино у пятерых школьников выявили сальмонеллез

В школе в Купчино у пятерых школьников выявили сальмонеллез
По факту произошедшего проводится расследование. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1-1

В Северной столице ученики одной из общеобразовательных школ получили кишечную инфекцию. Учреждение расположено на Бухарестской улице.

Среди учеников выявлено пять заболеваний сальмонеллезом. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу, еще одному ребенку зафиксировали острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии.

По факту произошедшего проводится расследование. Кроме того, было проведено медосвидетельствование учащихся и сотрудников, которые контактировали с заболевшими.

Специалисты Роспотребнадзора также взяли пробы пищевых продуктов в пищеблоке школы на микробиологические показатели, была проведена проверка дезинфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении тела девочки в туалете школы. Страшный инцидент произошел в Новосибирске

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