Новый маршрут Москва — Петрозаводск пройдет через Выборг

Новый железнодорожный маршрут Москва — Петрозаводск начнет работу 8 декабря этого года и будет проходить через Выборг.

На сегодняшний день жителям Выборга необходимо ехать с пересадками, чтобы добраться до столицы России или Петрозаводска. С 8 декабря 2019 года эта проблема перестанет быть актуальной для жителей города.

Поезд №160А позволит доехать до Москвы за десять часов. Выезжая из Выборга в 00:12 состав прибывает в столицу в 10:16 утра. На поезде №160В прямой путь до Петрозаводска займет семь часов. Состав будет отправляться с выборгского вокзала в 3:08 и окажется в столице Карелии в 12:10.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажиры поезда Владикавказ-Петербург, не успевшие сойти с поезда на Московском вокзале, проехали пять километров в сторону депо.