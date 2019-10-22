Поезд Владикавказ-Петербург увез пассажиров в депо

Поезд, следовавший по маршруту Владикавказ — Санкт-Петербург, после остановки в Северной столице уехал в депо. На тот момент в нем остались пятеро пассажиров.

Октябрьская железная дорога («ОЖД») проводит проверку в связи с инцидентом, случившимся утром во вторник, 22 октября. На Московский вокзал прибыл поезд из Владикавказа. Большая часть пассажиров покинула состав, в тот момент, как поезд начал движение.

По информации пресс-службы ОЖД, оставшимся в поезде людям пришлось проехать пять километров в сторону депо. На данный момент организована служебная проверка по факту произошедшего, устанавливаются причины.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в воскресенье, 20 октября, в Берлине загорелся поезд, в котором ехали футбольные фанаты. Причины возгорания состава неизвестны.