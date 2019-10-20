В Берлине зогорелся поезд с футбольными болельщиками

Загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. Фото: Berliner Feuerwehr Twitter

Загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. Фото: Berliner Feuerwehr Twitter

В германской столице случилось возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков. В результате происшествия несколько пассажиров пострадали.

Все произошло накануне, 19 октября, на станции «Бельвю» около девяти часов вечера (по московскому времени). Как сообщили в Twitter пожарная служба города, трое отделались незначительные травмы. Сам вагон сильно поврежден.

По информации издания Berliner Morgenpost, в вагоне находились болельщиков клуба «Фрайбург».

Причины возгорания и другие подробности ЧП не приводятся.

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