В Берлине зогорелся поезд с футбольными болельщиками

В германской столице случилось возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков. В результате происшествия несколько пассажиров пострадали.
Все произошло накануне, 19 октября, на станции «Бельвю» около девяти часов вечера (по московскому времени). Как сообщили в Twitter пожарная служба города, трое отделались незначительные травмы. Сам вагон сильно поврежден.
По информации издания Berliner Morgenpost, в вагоне находились болельщиков клуба «Фрайбург».
Причины возгорания и другие подробности ЧП не приводятся.
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