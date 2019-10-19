Появились подробности жесткого ДТП на перекрестке Савушкина и Туристской

Появились подробности жесткого ДТП на перекрестке Савушкина и Туристской
Машины разбиты вдребезги. Фото: vk.com/spb_today

Стало известно, в ночь на 20 октября на перекрестке Савушкина и Туристской произошло ДТП с участием пяти машин.

По предварительной информации, водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля Ford Focus, на высокой скорости летел на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке столкнулся с Mersedes. От удара задел припаркованный автомобиль, сообщается в группе «Дорожный инспектор.Петербург» «ВКонтакте».

В результате ДТП водители автомобилей Ford и Nissan получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу.

Напомним, в ночь на 20 октября на перекрестке Савушкина и Туристской произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, машины разбиты вдребезги, а одного водителя забрала реанимация. Вокруг места происшествия собралось много прохожих и представителей СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Водитель за рулем ВАЗ 21140 пошел в обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

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