Стало известно, какие дороги Ленобласти будут отремонтированы в 2020 году

В Ленинградской области определились с дорогами, которые отремонтирую в следующем году. В первую очередь это Дорога жизни и Токсовское шоссе.

Общая стоимость ремонта областных дорог в 2020 году превысит 1 млрд рублей. В выборе дорог для ремонта принимали участие жители области.

Также будет отремонтирован подъезд к деревне Хиттолово во Всеволожском районе и участок трассы «Петербург — Запорожское — Приозерск». В Выборгском районе дорожники продолжат ремонт трассы «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», в Тосненском районе — дороги «Кемполово — Тосно -Шапки», а в Гатчинском — «Гатчина — Ополье».

За прошедшие месяцы текущего года дорожники отремонтировали порядка 180 километров автодорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех районах Петербурга ограничат движение из-за ремонта.