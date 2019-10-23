После страшного ДТП на Обводном двое остаются в больнице

Один пострадавший находится в состоянии средней тяжести, другой – в тяжелом.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Все случилось этим утром на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Участниками аварии стали два автомобиля – «Фольксваген» и «Рено». По предварительным данным, водитель первой машины пытался проскочить на красный свет, в результате чего столкнулся с другим транспортным средством. «Рено» отбросило на пешеходный переход, где находились люди. Семеро пешеходов получили травмы, также пострадал водитель «Рено» – ему досталось сильнее всех. Сейчас в больнице остается он и еще один человек, остальных, судя по всему, отправили домой.

В ГСУ ГУ МВД России заявили, что возбудили уголовное дело из-за нарушения правила дорожного движения. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто виноват и как именно все произошло на самом деле.

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