Водителя маршрутки задержали после ДТП на Десантников

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После ДТП на проспекте Десантников возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого привлечен водитель маршрутки.

Речь идет о статье «нарушение ПДД». По предварительным данным, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобилист задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Авария произошла 20 октября на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе. Около шести вечера на дороге столкнулись маршрутное такси и трамвай. После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась.

В результате ДТП пострадали 15 человек, среди них двое детей — девяти и четырнадцати лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавшие в ДТП на Десантников могут рассчитывать на выплаты до 2 млн рублей в случае, если авария будет признана страховым случаем.