Пострадавшим в ДТП с трамваем и маршруткой выплатят до 2 млн рублей

Пострадавшие в ДТП с трамваем и маршруткой могут рассчитывать на выплаты до 2 млн рублей в том случае, если авария будет признана страховым случаем.

При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.

Напомним, вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошло ДТП. Маршрутный автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем. На месте работают сотрудники спецслужб. Маршрутка перевернулась. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых двое детей. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после ДТП на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Десантников возникли споры о необходимости нелегального транспорта. Некоторые считают, что маршрутки необходимы в большом городе, так как с помощью них можно быстро попасть из одной точки в другую.