«Яндекс.Такси» стала единоличным владельцем «Партии еды»

Сервис по доставке продуктов "Партия еды" работает с 2014 года. Фото: https://pixabay.com/

Сервис по доставке продуктов "Партия еды" работает с 2014 года. Фото: https://pixabay.com/

Агрегатор «Яндекс.Такси» довел свою долю в сервисе по доставке продуктов «Партия еды» до 100%.

Как уточнили в пресс-службе «Яндекс.Такси», после совершения выкупа оставшихся долей у инвесторов компания по-прежнему работает с основателем проекта и его командой. До этого момента акции «Партии еды» распределялись следующим образом: 83,3% принадлежали агрегатору службы такси, оставшиеся 16,7% принадлежали Владимиру Черкашину, Филиппу Башьяну и Михаилу Перегудову, совладельцам сервиса.

Долю в 83,3% «Яндекс.Такси» приобрела еще в 2018 году. Отмечается, что компании предоставлялось право в течение нескольких лет выкупить оставшуюся часть акций, что она и осуществила.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что акции «Яндекса» снова переживают взлет в связи с отменой законопроекта о сайтах государственной значимости.