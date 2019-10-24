Мужчину задержали за угон трех Ford Focus в Петербурге

В Петербурге задержали 43-летнего жителя города Отрадное. Мужчину подозревают в причастности к трем кражам автомобилей Ford Focus.

Как полагают правоохранители, подозреваемый — активный участник организованной группы угонщиков. Специализируется мужчина на краже Ford Focus в разных районах города.

Житель Отрадного был задержан 23 октября после угона Ford Focus на Дунайском проспекте. Сотрудники полиции поймали его с поличным в помещении гаражного кооператива в Отрадном.

«Похищенный автомобиль обнаружен, также обнаружены запасные части к иномаркам этой же модели», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, мужчина намеревался разукомплектовать и перепродать машину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила его причастность к двум аналогичным эпизодам — кражи Ford Focus на Витебском проспекте и Будапештской улице в июле и августе 2019 года.

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