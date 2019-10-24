Крестный ход ограничит движение транспорта в Кронштадте

Движение транспорта в Кронштадтском районе Петербурга 1 ноября будет ограничено. По улицам города пройдет крестный ход.

Крестный ход приурочен к 190-летию со дня рождения праведного Иоанна Кронштадтского. Ограничения в связи с шествием введут с 11:45 до 13:00, сообщает Дирекция по организации дорожного движения Петербурга.

Для автомобилей перекроют Коммунистическую улицу вдоль Якорной площади от Отвражного парка до Советского моста, а также Советский мост и Советскую улицу от проспекте Ленина до улицы Рошаля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об ограничении движения в трех районах Петербурга. В частности, с 24 октября по 6 ноября из-за дорожного ремонта ограничат движение на проспекте Народного Ополчения от улицы Генерала Симоняка до проспекта Маршала Жукова.