39 погибших, найденные в грузовике в Англии, граждане Китая

Все погибшие совершеннолетние, следствие устанавливает их личности.

Британская полиция выяснила, что все 39 погибших, которых нашли в прицепе грузовика в графстве Эссекс, являются гражданами Китайской Народной Республики, сообщила пресс-служба управления полиции Эссекса.

Среди погибших обнаружены восемь женщин. Полиция также сообщила, что все погибшие совершеннолетние и опровергла данные о нахождении тела подростка.

Подозреваемый уже задержан и находится под стражей, говорится в сообщении.

За последние сутки полицейские провели обыски по трем адресам на территории графства Амма, где проживал подозреваемый, по информации Би-би-си. В корпорации заявили, что водитель грузовика — это 25-летний молодой человек по имени Мо Робинсон, который проживает в Северной Ирландии. Полиция официально этого не подтвердила.

Устанавливаются причины, детали и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, кончина наступила от переохлаждения — в фуре-рефриджераторе была температура -25.

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