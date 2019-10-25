Фура неудачно «срезала угол» и попала в ДТП у Московских ворот

В Московском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. Авария случилась сегодня, 25 октября, на Московском проспекте рядом с поворотом на Лиговский проспект.

Со слов очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель большегруза попытался немного «срезать угол», в результате чего столкнулся с легковушкой. Движение на участке затруднено.

По предварительным данным, никто не пострадал. В комментариях в соцсети «Вконтакте» пользователи недоумевают, каким образом фура оказалась на Московском проспекте.

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