Фура неудачно «срезала угол» и попала в ДТП у Московских ворот

Фура неудачно &#171;срезала угол&#187; и попала в ДТП у Московских ворот
Грузовик неудачно "срезал угол" у Московских ворот. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры. Авария случилась сегодня, 25 октября, на Московском проспекте рядом с поворотом на Лиговский проспект.

Со слов очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель большегруза попытался немного «срезать угол», в результате чего столкнулся с легковушкой. Движение на участке затруднено.

По предварительным данным, никто не пострадал. В комментариях в соцсети «Вконтакте» пользователи недоумевают, каким образом фура оказалась на Московском проспекте.

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