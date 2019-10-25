Строители помыли болгарки в Крюковом канале

Строители помыли болгарки в Крюковом канале
Рабочие ремонтируют Торговый мост. Фото: Telegram-канал "Аварийный Петербург"

Рабочие Северной столицы решили вымыть болгарки в Крюковом канале. Воду «окрасили» маслянистые радужные пятна.

Ремонтные работы проводятся на Торговом мосту. Как сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург», строители ведрами черпают воду из указанного канала. После горе-работники поливают ею болгарки, которыми пилят мост. В результате грязная воды льется обратно в канал.

Очевидцы возмущены происходящим. Как сообщает «Мойки 78», в комитете по природопользованию города заявили, что на участок направлены специалисты, чтобы зафиксировать факт случившегося и взять пробы воды.

Виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что водителя, совершившего смертельное ДТП, заключили под стражу. Страшная авария случилась в Петербурге.

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