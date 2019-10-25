Участника смертельного ДТП на Зины Портновой заключили под стражу

В день ДТП было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Фото: Pixabay

В день ДТП было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Фото: Pixabay

Предполагаемого виновника трагического ДТП в Северной столице заключили под стражу. Страшная авария случилась 18 октября около 5 часов утра на улице Зины Портновой.

Мужчина, управляющий машиной марки Ford Focus, пересекал перекресток на красный сигнал светофора, когда столкнулся с автомобилем «ВАЗ». вторая машина влетела в столб. В результате аварии скончалась на месте 60-летняя пассажирка «ВАЗ», его 67-летний водитель умер в больнице.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу, выяснилось, что предполагаемый виновник, 25-летний водитель, в момент происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующую информацию выявила экспертиза.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД. Мужчине избрана мера пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с каршерингом. Водитель отказался от госпитализации после серьезной аварии.