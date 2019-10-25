Водитель каршеринга чудом остался жив после ДТП на Мебельной

Водитель каршеринга чудом остался жив после ДТП на Мебельной
Машина превратилась в автохлам. Фото: vk.com/spb_today

На Мебельной улице в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринга. Инцидент случился сегодня днем, 25 октября, перед пересечением с Яхтенной улицей.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у легковушки полностью разбита передняя часть. По предварительным данным, водитель арендованного автомобиля влетел в грузовик.

Со слов очевидцев в социальной сети «ВКонтакте», в результате аварии обошлось без пострадавших, водитель отказался от госпитализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Молдовы, которого приговорили к 11 годам лишения свободы в Ленобласти. Мужчина совершил сбыт наркотиков.

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