Водитель каршеринга чудом остался жив после ДТП на Мебельной

На Мебельной улице в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршеринга. Инцидент случился сегодня днем, 25 октября, перед пересечением с Яхтенной улицей.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у легковушки полностью разбита передняя часть. По предварительным данным, водитель арендованного автомобиля влетел в грузовик.

Со слов очевидцев в социальной сети «ВКонтакте», в результате аварии обошлось без пострадавших, водитель отказался от госпитализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Молдовы, которого приговорили к 11 годам лишения свободы в Ленобласти. Мужчина совершил сбыт наркотиков.