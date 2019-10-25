Молдованина приговорили к 11 годам «строгача» за сбыт наркотиков в Ломоносовском районе

Молдованина приговорили к 11 годам &#171;строгача&#187; за сбыт наркотиков в Ломоносовском районе
Приговор не вступил в законную силу. Фото: Pixabay

В Ленобласти приговорили гражданина Республики Молдова к 11 годам лишения свободы. Мужчина совершил сбыл запрещенных веществ в крупном размере.

Подсудимого поймали в ходе проведения «проверочной закупки» 11 апреля на территории Ломоносовского района. Установлено, что мужчина сбыл лицу, участвующему в названном мероприятии в качестве закупщика, 4,5 грамма наркотиков, а оставшиеся 40,72 грамм аналогичного наркотика и 3,07 грамм другого вещества держал при себе в целях сбыта.

В ходе судебного разбирательства, которое состоялось 23 октября, гражданин уверял, что умысла на сбыт обнаруженных при нем наркотиков он не имел.

Как сообщает прокуратура области, Ломоносовский районный суд назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, которого остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина повторно сел за руль в пьяном виде.

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