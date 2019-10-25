За вождение в нетрезвом виде петербуржцу придется подметать улицы

За повторное вождение в нетрезвом виде жителя Северной столицы приговорили к 120 часам обязательных исправительных работ.

Мужчина, управляющий автомобилем марки Chevrolet Cobalt, был остановлен сотрудниками ГИБДД. 33-летний петербуржец сел за руль в нетрезвом виде, не имея водительского удостоверения. Ранее он был остановлен за аналогичное нарушение.

В первый раз мужчину привлекли к административной ответственности, теперь его судили по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортного средства. Мужчине был приговорен штраф в 200 тыс. рублей, а также лишение прав на два года.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по городу, нарушителю были назначены подписка о невыезде, запретили действия с недвижимостью, однако исполнить требования суда он не пытался. В результате горе-водителю назначили обязательные работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о проверке прокуратуры в Петербурге по факту падения ребенка в люк.