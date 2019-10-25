Прокуратура заинтересовалась падением ребенка в люк в Петербурге

Прокуратура Московского района Северной столицы проводит проверку по факту падения маленького ребенка в люк. Соответствующая информация появилась в СМИ.

Инцидент произошел у дома №42 на проспекте Космонавтов. В результате проверки будет представлена оценка действиям лиц, которые несут ответственность за эксплуатацию люка.

Как сообщает городская прокуратура, по окончании будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожилой жительнице Петербурга, которая приобрела БАДы на 250 тысяч. Женщина несколько раз обращалась за ними к незнакомому мужчине.