На Шпалерной «встретились» пять иномарок, собралась пробка

В аварию попали пять автомобилей. Фото: vk.com/spb_today

В аварию попали пять автомобилей. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошла массовая авария. Со слов очевидцев, на Шпалерной улице столкнулись сразу пять автомобилей.

Авария случилась сегодня днем, 25 октября, на перекрестке Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского. Движение на участке встало.

«2 Шкоды, 2 Фольксвагена и Шевроле», — уточнил подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсети «ВКонтакте» пишут, что количество участников к настоящему моменту уменьшилось, однако движение по прежнему затруднено. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения в районе аварии не превышает 2 километров в час.

Обстоятельства произошедшего не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участим большегруза. Водитель не рассчитал габариты своего транспорта и попал в аварию.