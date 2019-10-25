На Шпалерной «встретились» пять иномарок, собралась пробка

В Центральном районе Петербурга произошла массовая авария. Со слов очевидцев, на Шпалерной улице столкнулись сразу пять автомобилей.
Авария случилась сегодня днем, 25 октября, на перекрестке Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского. Движение на участке встало.
«2 Шкоды, 2 Фольксвагена и Шевроле», — уточнил подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В комментариях пользователи соцсети «ВКонтакте» пишут, что количество участников к настоящему моменту уменьшилось, однако движение по прежнему затруднено. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения в районе аварии не превышает 2 километров в час.
Обстоятельства произошедшего не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участим большегруза. Водитель не рассчитал габариты своего транспорта и попал в аварию.