Восток КАД сузят из-за ремонта, скорость будет ограничена

Восток КАД сузят из-за ремонта, скорость будет ограничена
На КАД будет ограничено движение. Фото: Batphoto/Андрей Пронин

Дорожники приступят к ремонту участка внешнего кольца КАД от Мурманского шоссе до Шафировского проспекта в субботу, 26 октября. Для ремонта перекроют две полосы.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожные работы по устранению колейности на третьей и четвертой полосах участка КАД будут проводиться с 26 октября по 4 ноября включительно.

Водители смогут проехать лишь по первой и второй полосах. При этом скорость движения ограничат до 50 км/ч. Сотрудники дорожных служб будут работать круглосуточно в три смены.

В ведомстве уточнили, что погода может повлиять на сроки выполнения ремонта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крестный ход ограничит движение транспорта в Кронштадте.

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