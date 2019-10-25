Авто Премиум организовал чешский гастрономический праздник для клуба Бабочка

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» в Петербурге провела кулинарный мастер-класс для клуба Бабочка в рамках социального проекта.

«Авто Премиум» второй год оказывает поддержку клубу Бабочка, объединяющему семьи, воспитывающие ребят с особыми потребностями. На этот раз воспитанники и их родители вместе с волонтерами социального клуба Бабочка и «Авто Премиумом» учились готовить чешское национальное блюдо «Свичкова на сметане». Это традиционное блюдо является гастрономической визитной карточкой Чехии, и гости совершили виртуальное путешествие, ощутив вкус этой гостеприимной страны, родины автомобилей ŠKODA.

Группу из 70 человек по-семейному тепло приняла модная кулинарная студия CulinariOn на Мойке, 73. Для гостей разработали собственную программу, — ребята с волонтерами готовили овощное пюре, а родители жарили мясо и варили особенный соус к этому чешскому блюду. В программе были и веселые конкурсы, и торт со свечами, — в этот день поздравления с днем рождения принимал один из членов клуба.

После мастер-класса гости за общим столом дегустировали произведение своих рук, общались и делились впечатлениями. «Благодарим группу Авто Премиум и сотрудников студии CulinariOn за то, что они подготовили для нас настоящий праздник. Мы редко посещаем подобные мероприятия. Все было очень здорово организовано, а родители смогли ненадолго отвлечься от ежедневных забот и активно отдохнуть в компании друг друга», — поделилась впечатлениями одна из мам.

Ребята и родители получили дипломы и подарки от студии и дилерских центров – для родителей «Авто Премиум» предоставил сертификаты на фирменные аксессуары ŠKODA при покупке автомобиля, а ребятам подарили вкусное варенье из экологически чистых фруктов.

На этот раз автомобилем проекта стал ŠKODA KODIAQ, на который и для участников мастер-класса, и для других поклонников марки этой осенью предлагаются выгодные условия покупки.

«Авто Премиум» желает всем крепкого здоровья и счастливых дорог!

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум — это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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