Максим Орешкин: России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

Максим Орешкин: России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Максим Орешкин. Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что России лучше пользоваться мерами бюджетной политики для стимулирования экономики и не снижать ключевую ставку ниже уровня в 3%.

«Если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит», — отметил министр, сообщает РБК.

Орешкин поддерживает решение ЦБ понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 6,5%.

«Я рад, абсолютно поддерживаю позицию более агрессивного снижения процентной ставки. Она абсолютно объективна, вызвана снижением инфляции», — сказал он.

Напомним, сегодня, 25 октября, ЦБ впервые с 2017 года опустил ставку сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых. С июня 2019 года это уже четвертое понижение ставки.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в своем интервью CNBC объяснила, что в нынешних условия регулятор рассматривает пространство дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и в том числе более резкое снижение ключевой ставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Орешкин заявил, что ЦБ не должен надзирать и владеть коммерческими банками одновременно.

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