Орешкин заявил, что ЦБ не должен надзирать и владеть коммерческими банками одновременно

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин признал, что в России происходит огосударствление банков.

Во время проведения в Санкт-Петербурге международного экономического форума Орешкин высказался по поводу того, что неправильно, когда Банк России одновременно надзирает, регулирует и является собственником банков.

По его мнению, в последнее в банковской сфере идет значительное огосударствление. Для Орешкина важно, чтобы в банковском секторе было больше конкуренции и увеличивалась доля частного капитала.

В настоящее время Министерство финансов разрабатывает проект, который позволит запретить государственным банкам покупать частные, так как это ведет к уменьшению конкуренции на рынке. Орешкин на выступлении отметил, что сейчас важно поддерживать конкуренцию в банковской сфере, а не убивать её.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов и «Газпромом» разовьют парусный спорт в Петербурге.