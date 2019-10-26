Суд арестовал еще одного фигуранта дела семьи Арашуковых

Он будет находиться под стражей до 22 декабря. Фото: Pixabay

Он будет находиться под стражей до 22 декабря. Фото: Pixabay

В Ставрополе Ленинский суд арестовал бывшего замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмеда Коцбу. Ему предъявили обвинения по делу о хищении газа, по которому проходят экс-советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и его родственники.

Ахмед Коцба будет находиться под стражей до 22 декабря.

Ему вменяют участие в преступном сообщество и статью о присвоении или растрате (ч.4 ст. 160 УК).

Сенатор Рауф Арашуков был уличен в участии преступного сообщества, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Его отца Рауля обвиняют в создании преступной группы и хищении газа у «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. Всего в деле Арашуковых 11 фигурантов, трое из них объявлены в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у задержанного сенатора Арашукова изъяли золотые слитки и 50 кг драгоценностей. По одному из адресов, СК нашел около 50 кг ювелирных изделий. Также были изъяты слитки из золота, наличные средства в долларах, евро и рублях, холодное оружие. Все это будет в ближайшее время будет отправлено в Москву и приобщено к уголовному делу.