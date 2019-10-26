Движение по Мурманскому шоссе и КАД парализовало из-за серии ДТП

На КАД образовались пробки из-за ДТП и дорожных работ. Фото: pixabay

На КАД образовались пробки из-за ДТП и дорожных работ. Фото: pixabay

Участок КАД на внутреннем кольце от развязки с Пулковским шоссе до Вантового моста замер из-за нескольких ДТП, также движение затруднено на пересечении КАД с Мурманским и Выборгским шоссе.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», автомобильное движение затруднено из-за аварии на въезде на Выборгское шоссе. Также затор спровоцировали дорожные работы в районе улицы Шишкина, а на перекрестке Выборгского и Песочного шоссе ДТП из нескольких авто.

КАД также замер в районе Кудрово, где случилось несколько аварий. Дорожные работы неподалеку от Большого Обуховского моста затруднили движение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шпалерной «встретились» пять иномарок, собралась пробка.