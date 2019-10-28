Больше 800 тысяч пассажиров воспользовались станциями Фрунзенского радиуса

Станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» с момента открытия воспользовались более 828 тыс. пассажиров. Работу участок метрополитена начал 3 октября.

Наиболее востребованной станцией Фрунзенского радиуса оказалась «Проспект Славы», сообщает ГУП «Петербургский метрополитен». Её средний пассажиропоток составил 20 тыс. в сутки.

Пассажиропоток «Дунайской» за три недели достиг 15 тыс. в сутки. Станцией «Шушары» ежедневно пользуется порядка 4 тыс. 100 человек.

При этом загруженность соседних станций снизилась. Так, например, пассажиропоток станции «Купчино» снизился на 9 тыс. человек в сутки — до 60 тыс., а станции «Международная» на 10 тыс. — до 26 тыс. пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неработающие траволаторы на станциях «Проспект Славы» и «Дунайская» запустят до конца года.