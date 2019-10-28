Задержки рейсов в Петербурге не связаны с работой Пулково

Задержки рейсов в Петербурге не связаны с работой Пулково
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Десятки самолетов покинули Петербург 28 октября с опозданием. Задержки не связаны с работой аэропорта, уточнили в Пулково.

Своих рейсов ожидают пассажиры восьми самолетов — в Иваново, Саранск, Москву, Цюрих, Екатеринбург, Курск, Апатиты и Воронеж.

«Задержки не связаны с работой аэропорта. Аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает рейсы по расписанию. Некоторые рейсы могут задерживаться из-за позднего прибытия воздушных судов в Санкт-Петербург», — сообщили gazeta.spb.ru в аэропорту Пулково.

Массовые опоздания начались несколько часов назад. В районе 14:00, по данным сайте Flightradar24, в Пулково задерживались 47 рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пробках на подъезде к аэропорту Пулково. Повышенный трафик связывают с прибытием в Петербурга президента Кубы Мигеля Диас-Канель Бермуде.

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