Петербуржцы стоят в пробке у Пулково из-за приезда президента Кубы

Горожане в очередной раз жалуются на затрудненное движение – некоторые из них опаздывают на рейсы.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем пишут автомобилисты в социальных сетях. В Санкт-Петербург прилетел президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермуде, что и стало причиной затора – километровая пробка у Пулково еще не скоро станет короче. Люди пишут, что самая большая скопилась перед служебным выездом из аэропорта. Так что стоит выехать в Пулково заранее, если не хочется опоздать.

Напоминаем, что глава Кубы прилетел в Северную столицу с официальным визитом. Сегодня он отправится на Пискаревском мемориальное кладбище, чтобы принять участие в церемонии возложения цветов, а уже в понедельник встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, чтобы обсудить сотрудничество.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отменены почти все рейсы из США в Кубу.