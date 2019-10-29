ТРЦ «Питерлэнд» могут продать из-за банкротства

В скором времени ТРЦ «Питерлэнд» могут продать из-за банкротства управляющей компании. Его кадастровая стоимость оценивается в более чем 8 млрд рублей.

Управляющие «Питерлэндом» кредиторы ЗАО «Стремберг» проголосовали за признание компании банкротов. Также состоялось голосование по вопросу открытия в отношении компании конкурсного производства, сообщает Neva.Today.

Основной актив компании — право собственности на ТРК с аквапарком, общей площадью в 169 тыс. кв.м. Объект находится рядом с Парком 300-летия в Петербурге. Кадастровая стоимость объекта оценивается в 8,2 млрд рублей.

Иск о банкротстве ЗАО «Стремберг» был подано весной 2017 года компанией «Стройсвязьурал 1». Процедура наблюдения началась через год, также был назначен временный управляющий.

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