Из квартиры менеджера страховой в Пушкине вынесли 470 тыс. рублей

Из квартиры менеджера страховой в Пушкине вынесли 470 тыс. рублей
Полиция разыскивает злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Правоохранительные органы Пушкинского района Петербурга ищут «домушников», обчистивших квартиру женщины-сотрудницы страховой компании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестные злоумышленники отжали балконную дверь в квартире дома на Анциферовской, тем самым пробравшись домой к потерпевшей. После их ухода, из квартиры пропали три сумки, шуба, а также ювелирные украшения, среди которых: три ожерелья, кольца, цепочки и три браслета.

Общий ущерб хозяйка квартиры оценила в 470 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают преступников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вор обчистил квартиру в Ленобласти на 300 тысяч рублей.

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Из квартиры менеджера страховой в Пушкине вынесли 470 тыс. рублей