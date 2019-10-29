Поезда «Аллегро» из Петербурга в Хельсинки и обратно встали в Финляндии

Поезда &#171;Аллегро&#187; из Петербурга в Хельсинки и обратно встали в Финляндии
Причиной остановки поездов "Аллегро" стал обесточенный участок ж/д. Фото: wikipedia.org

График движения скоростных поездов «Аллегро» сбился из-за технических неполадок на территории Финляндии. Причиной всему стал обесточенный участок железной дороги.

По данным портала junatkartalla.vr.fi, скоростной поезд маршрутом из Петербурга в Хельсинки застрял на российско-финляндской границе на станции Вайниккала. Пассажирский поезд №781 отправился с Финляндского вокзала в 6:40 и должны прибыть в Хельсинки к 11:15, но, по всей видимости, он прибудет в финскую столице с опозданием.

Также на территории Финляндии стоит и не двигается поезд №782 по обратному маршруту — в Петербург. Поезд должен прибыть на Финляндский вокзал в 10:47, однако случится это, в лучшем случае, к полудню.

В ОЖД сообщили, что состав №783 «Хельсинки — Петербург» выдвинется также с большим опозданием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиров опоздавшего поезда «Аллегро» развезли по домам в Петербурге.

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