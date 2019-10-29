На улице Крыленко Opel сбил пожилую женщину

Во вторник, 29 октября, на улице Крыленко около иномарка сбила пожилую женщину.

По предварительной информации, Opel сбил 72-летнюю женщину вне зоны пешеходного перехода. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Улица Дыбенко».

Пострадавшую увезли на реанимобиле.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пенсионерка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato и легковушкой Kia.