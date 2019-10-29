Грузовик снес светофор на проспекте Наставников

Кроме светофора, который разбит вдребезги, пострадал бампер автомобиля. Фото:vk.com/spb_today

Кроме светофора, который разбит вдребезги, пострадал бампер автомобиля. Фото:vk.com/spb_today

Днем 29 октября на проспекте Наставников произошло ДТП с участием с грузовика и светофора.

По словам предварительной информации, водитель, который находился за рулем грузового автомобиля марки Hyundai не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и снес светофор.

«На проспекте Наставников Хёндэ сломал светофор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «Вконтакте».

Кроме светофора, который разбит вдребезги, пострадал бампер автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato и легковушкой Kia.