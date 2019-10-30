Три человека пострадали в ДТП с бензовозом под Кингисеппом

Вечером 29 октября в Кингисеппском районе Ленобласти произошло столкновение внедорожника и бензовоза. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры иномарки.

Как сообщает управление ГИБДД по городу и области, дорожное происшествие произошло на 245 км автомобильной дороги «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Крополье».

Согласно предварительным данным, 33-летний водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с бензовозом.

В ДТП пострадали три человека из внедорожника — водитель и два пассажира — мужчина и женщина в возрасте 46 и 43 лет соответственно. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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