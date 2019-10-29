На Софья Ковалевской очередное ДТП из-за летней резины

На Софья Ковалевской очередное ДТП из-за летней резины
Не все успели "переобуться". Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Зима подкралась незаметно, так что далеко не все автомобилисты успели «переобуть» свои машины.

Все случилось этой ночью, 30 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла в Калининском районе на улице Софьи Ковалевской. Водитель не смог справиться с управлением из-за скользкой дороги и врезался в припаркованный автомобиль. Кажется, в результате никто не пострадал, а вот поврежденные транспортные средства придется ремонтировать после такого столкновения. Пока что никакой официальной информации не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Маршала Захарова каршеринг влетел в припаркованные машины. Пользователи не удивились очередному инциденту. Многие просто написали: «Классика», ведь арендованные автомобили часто попадают в аварии.

дтп калининский район
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