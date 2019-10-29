На Маршала Захарова каршеринг влетел в припаркованные машины

По предварительным данным, никто не пострадал – чего нельзя сказать об автомобилях.

Об этом стало известно 29 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось в Красносельском районе на улице Маршала Захарова. Каршеринговый автомобиль по непонятной причине врезался в припаркованные машины. Возможно, всему виной погодные условия – сейчас на улице морозы, дороги скользкие и количество аварий увеличилось. Водитель мог не справиться с управлением. Впрочем, ДТП с участием каршеринговых авто – довольно частое явление.

Пользователи не удивились очередному инциденту. Многие просто написали: «Классика».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машина покатилась по скользкой дороге и врезалась в столб в Славянке. По предварительным данным, никто не пострадал. По крайней мере, информации о травмированных не поступало.