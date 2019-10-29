Машина покатилась по скользкой дороге и врезалась в столб в Славянке

По предварительным данным, никто не пострадал. По крайней мере, информации о травмированных не поступало.

Все случилось сегодня, 29 октября, в Пушкинском районе в микрорайоне Славянка. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Свидетель поделился подробностями инцидента, а также выложил видеозапись. Он написал, что водитель машины не удержал ее на скользкой дороге – из-за этого она врезалась в столб. На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. На снимках заметно, что транспортное средство выглядит крайне помято. Пока не сообщается, есть ли пострадавшие и в каком они состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Малой Морской пострадали две женщины и ребенок. Известно лишь, что в результате столкновения пострадали три человека – женщины 1946 и 1976 года рождения, а также девочка 2007 года.