Отели в жилых домах закрыли, но жалоб меньше не стало

Хостелы и гостиницы в жилом фонде Петербурга не должны работать с первого октября. Однако, в центре города по-прежнему много вывесок таких отелей, многие из которых, судя по жалобам, продолжают работать. Только жители Центрального района с начала октября написали 3,5 тысячи жалоб на незакрытые хостелы, утверждают чиновники из администрации района.

О судьбе мини-отелей и хостелов, которые должны были закрыть с первого октября 2019 года (закон Хованской) шла речь на первом заседание клуба «Свое дело», который входит в Медиасиндикат.

Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга говорит, что хостелы и гостиницы в жилом фонде уже не должны работать. «Их вывески на жилых домах могли остаться по трем причинам: либо их готовятся демонтировать и будут менять, либо сами объекты переведены в нежилой фонд, либо они нарушают закон. В нашей Ассоциации большинство работали и работают по договору найма, а не договору предоставления гостиничных услуг, и не использовали название «гостиница» для своих объектов в жилом фонде и ранее. Тем не менее, с уходом мини-отелей, встал вопрос об уходе с улиц баров, ресторанов. Я живу в самом центре города и не хочу, чтобы город лишился всей инфраструктуры. К нам ежегодно приезжает 8 млн туристов, количество жителей таким образом удваивается. Предложение властям: убирая объекты инфраструктуры из жилого фонда, вы должны предложить какую-то альтернативу предпринимателям. Средний хостел или мини-отель имеет площадь 500 м2, платит налогов на 500 тысяч рублей в год. В городе классифицировано более 1600 малых средств размещения. Но на месте закрытых с 1 октября уже появляются вывески «круглосуточный массаж для мужчин»».

Александр Пономарев, совладелец сети мини-отелей «ПитерПэлэс»: «У нас в сети ничего не изменилось, как работали, таки работаем по договору найма. Сейчас движение хостелов можно сравнить с дорожным движением: если по какой-то причине нельзя ехать фуре, надо понять почему. Здесь нет причины. У нас ничего не изменилось. Когда мы заходили в разрушенные коммунальные квартиры и начинали приводить их в порядок, сталкивались с тем, что там, в одной комнате, например, могло быть прописано 10 человек. Перевести бывшие коммуналки в нежилое помещение – невозможно. Не платится туристический налог, на который можно было бы реставрировать центр».

По словам Максима Мейксина, главы Центрального района Петербурга ежемесячно поступает 3, 5 тысячи жалоб, связанных с работой хостелов. Главная причина жалоб, это перепланировки и установка дополнительного оборудования, которое мешает жильцам, шумит и вибрирует. «Процветает также установка оборудования на домах – памятниках, а у нас в Центральном районе половина домов-памятники. Это порождает конфликты с соседями, в том числе из-за огромного потока постояльцев по лестницам. И все ждали 1 октября, когда будет пауза, но сейчас мы видим вал обращений на тему «почему они продолжают работать», — говорит Максим Мейксин.

По его мнению нет такого преступления, на который не пойдет капиталист ради 300% прибыли.

«И здесь налицо реальное хищничество, когда на 300 м2 организуется 9 туалетов, 9 ванн и так далее, без согласования «мокрыми мест» с властями, с жителями. Этому нужно было положить конец. Я понимаю, что нужно привлекать туристов и предоставлять им цивилизованное размещение, но не любой же ценой. До некоторых собственников, сносящих перегородки на этаже, степень их вины доходит только тогда, когда дом начинает рушиться. Например, на ул. Восстания мы разбирались с комиссией и МЧС, дом начал разрушаться после таких перепланировок. У нас, выкупив квартиру, человек начинает, невзирая ни на какие обстоятельства и состояние дома, максимально ее приспосабливать под свои нужды. Эти нарушения носят массовый характер», — говорит Максим Мейксин.

Коммунальные услуги потребляются по количеству прописанных, а реально проживает там в 10 раз больше. Фактическое потребление услуг ложится на жителей дома.

«Есть пример, когда одно лицо, выкупив 7 квартир, пытается перепланировать помещения и сделать гостиницу, не думая о соседях. Или, например, в историческом доме внизу выкупили большую квартиру для проживания, сверху тоже, а в серединке организовали хостел из 25 комнат и не дают спокойно людям жить. Это тоже вызывает раздражение. Коммуналки расселять нужно, но не любой же ценой. У нас очень лояльные законы. Если мы бы жили в Германии, мы бы не обсуждали бы здесь вообще ничего. Реально складывается впечатления, что у предпринимателей есть желание украсть что-нибудь и сбежать. Не надо пытаться делать деньги там, где нельзя этого делать. Очевидно, что принятый закон, он не решит проблемы полностью, это первый шаг», — считает Максим Мейксин.

Ирина, Иванова, депутат Законодательного собрания Петербурга считает, что такие ходы, как закон Хованской, нельзя делать просто так, и теперь нужно найти компромисс и выработать модель. «А не просто уничтожать бизнес. Уже мы видим тенденцию, что нельзя иметь бизнес в жилых домах вообще. Тогда нужно менять Градостроительный кодекс, вносить в него изменения. Например, нельзя магазины по 800 м2, а можно только по 300. И мы посмотрим, что скажут строители. Вся экономика города крутится вокруг строительного рынка. Власть должна отвечать за свои поступки», — считает Ирина Иванова.

Глеб Лукьянов, председатель комиссии по строительству регионального отделения ОПОРы России утверждает, что инвесторы, которые расселяют коммуналки, вкладывая десятки, сотни миллионов, они в городе инвесторами не считаются. «Это странно. Они производят капитальный ремонт, увеличивают электрические мощности. Но теперь к ним в городе отношение, как к пиратам. Идея туристического жилья на законодательном уровне появится через год. Давайте сегодня применять закон избирательно – есть ночлежки, притоны, их надо закрыть, а есть мини-отели, которые входят в сотни, десятки лучших в мире. Горбачев тоже хотел спасти страну от алкоголизма, но зачем-то нужно было вырубать все виноградники. Идея с хостелами была хорошая. Но воплощение идеи – в отдельных случаях, далеко от идеала», — говорит Глеб Лукьянов.

Артем Гудченко, вице-президент Ассоциации арендаторов и собственников стрит-ритейла: «Все сейчас взялись за верхушку айсберга, не оценив масштаб проблемы и активно обсуждают вопрос соседского бизнеса и жителей многоквартирных домов. Это происходит потому, что власть старается предоставить своим избирателям высокий уровень сервиса. Появляются различные варианты интернет-порталов для подачи жалоб, встречи власти с горожанами, и происходит мгновенная реакция – есть жалоба и есть ответ. Но почему-то забывают о правах других граждан – предпринимателей, которые являются такими же избирателями, физическими лицами, у них есть право частной собственности в многоквартирных домах.

Мини-отели, хостелы, объекты торговли, общественного питания – их правильно называть торгово-сервисными предприятиями. Это огромная отрасль. Каждый пятый гражданин нашей страны работает в торгово-сервисных предприятиях. Каждый 10-й рубль в бюджете принесен ими. И сейчас мы вводим запреты любого рода на деятельность этих предприятий. Есть огромное количество жалоб на хостелы. А мало ли жалоб одних жильцов на других? Почему статистика по ним не сравнивается? Сколько всего фактов нарушения общественного порядка, незаконных перепланировок? Фактов курения на балконах? Это такие же соседи. Но у нас не так. Вводим запреты, при этом расширяем права жильцов. Даем им право своим собранием определять, будет ли на первом этаже бизнес или нет. Одному нравится магазин носков, кому-то нравится кафе, кому-то – детский сад. Они никогда не договорятся. И сейчас уже рассматривается вопрос ограничения торговли алкоголем в жилых домах. И на уровень жильцов выносится право определять, нужна ли им торговля алкоголем. Но это же бред! Это ящик Пандоры, который мы открываем и который закрыть не сможем: к такому количеству прав быстро привыкают. И теперь мы, жильцы, будем определять, что будет у нас на первом этаже. Давая такие права, важно понимать их долгосрочные последствия, в том числе для всей экономики. Что будет с налогами, рабочими местами, оборотом розничной торговли?

Есть нацпроект «Комфортная жилая среда». А комфорт от чего зависит? Не будет магазинов шаговой доступности, кафе, ресторанов, аптек, банков, детских садов. Будет это жилая среда в таком случае комфортной? Давайте все запретим. И что будет? Из 15 млн нежилых квадратных метров на первых этажах в Петербурге, 20% – это муниципальные предприятия. Это ЖКС, детские сады. У них те же проблемы: тоже надо теперь получать согласие жильцов дома. Подают жалобы, а на самом деле, их не подают. Это просто рычаг недобросовестной конкуренции. Наша цель – внести изменения, отменяющие всякие голосования собственников ЖК. Уже сейчас есть достаточно рычагов в законодательстве, чтобы это регулировать. Есть 27 законов, регламентирующих работу объектов потребительского рынка. У нас 19 надзорных органов. И проблемы конфликтов жителей и бизнеса – это проблема должного контроля. Если это шум, то нет шумоизоляции или соблюдения закона о тишине, если запахи – то проблема вытяжки. Все эти нормы уже существуют. Просто нужно усилить контроль за их выполнением», — считает Артем Гудченко.

Гульнара Борисова, президент Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений: «Закон о запрете хостелов в жилых домах обсуждался 4 года и за это время можно было решить вопросы со своим хостелом. Потом нужно посмотреть статистику, сколько человек прошло через один хостел, через одну парадную. Это катастрофа. Это маленький город прошел через одну парадную. К слову «хищничество», которое здесь прозвучало, я бы добавила еще «паразитизм» и «варварство». Для того, чтобы организовать хостел, жилье приспосабливается варварскими методами, я это видела несколько раз. Закон Хованской вы обвиняете совершенно незаслуженно. У депутата Галины Хованской не было никаких личных интересов, она рассказывала, что когда жалобы приходили единичные, констатировалась какая-то проблема. А когда обращения пошли тысячами, стало понятно, что это национальная проблема».

Следует помнить, что жилые помещения прежде всего предназначены для проживания граждан. Предпринимательская же деятельность – эта деятельность на свой страх и риск, об этом предприниматели могут подумать, размещая бизнес в жилом доме. Что касается общепита, бизнес тоже перешел в этом случае красную черту. Общепит в жилых домах существовал и в советское время. Но ни у кого под окнами не бесновались пьяные. Магазины закрывались в 8 часов вечера. В моем доме работал продовольственный магазин площадью 800 м2. Это громыхание металлических телег, слышное до 5 этажа и по 5-8 фур, разгружающих продукты под окнами круглосуточно. Как будто мы живем на продовольственном складе. Никакие просьбы, письма не влияли. Пять лет мы боролись. Да, есть надзорные органы, но они ничего не решили. Теперь на этом месте два магазина, один торгует рыболовными снастями, другой – товарами для инвалидов. Один закрывается в 6 вечера, другой в 8 часов вечера. По моему глубокому убеждению, магазины площадью более 200-350 м2 в жилых домах существовать не должны».

Василий Правдин, предприниматель, активист Центрального района: «Согласен с бизнесом. Я тоже собственник квартиры на ул. Некрасова, наши исторические здания – визитная карточка Петербурга, я купил квартиру в 200 м, у меня четверо детей. Мечтал, что заживу в центре города без проблем. Оказалось, что 70% жителей центра – жители коммунальных квартир. Больше половины из них там не живет. Всем заправляют недобросовестные управляющие компании. Администрации районов и города надо начать заниматься приведением домов в нормальное состояние. Чтобы дома выглядели привлекательнее, в том числе, для инвесторов. И нужно начать ревизию управляющих компаний города. И сразу будет меньше долгов монополистам. Управляющие компании сейчас все решают. И бизнесу жизни не будет, если нет нормальных, адекватных управляющих компаний.

Марина Морская, предприниматель, эксперт Общероссийской Общественной организации «Деловая Россия»: «Бизнесу надо более ответственно относиться к своей работе в жилых домах. Согласна с коллегами. Нужен регламент их деятельности, что можно делать и что нельзя. Коммерческие помещения по возможности переводить из жилого фонда в нежилой. Я сама собственник жилья в Центральном районе. И на первом этаже дома — кафе. Но если владельцы отелей, кафе, магазинов помогут городу и сделают парадные чистыми и красивыми, кто жу будет возражать против их присутствия? Всем будет хорошо. Нужен открытый диалог бизнеса и власти в городе. И не спешить с приятием знаковых законов»