Житель Петербурга отобрал электросамокат у школьника

Полицейские разыскивают мужчину, отобравшего электросамокат у подростка в Невском районе Петербурга.

Как сообщили в управлении МВД по городу, 30 октября в правоохранительные органы поступило сообщение от 31-летней женщины. Она рассказала полиции, что неизвестный мужчина ударил 13-летнего мальчика и забрал его электросамокат.

На месте происшествия правоохранители установили, что примерно в четыре часа дня школьник зашел в парадную одного из домов по Дальневосточному проспекту вместе с незнакомым ему мужчиной. Они вместе поднялись на лифте на пятый этаж, где злоумышленник ударил ребенка, забрал его средство передвижения и скрылся на лифте.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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