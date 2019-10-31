Движение в метро Петербурга восстановлено

Движение в метро Петербурга восстановлено
Задерживалось отправление поездов на Комендантском.Фото: vk.com/spb_today

Все станции петербургского метрополитена работают в штатном режиме, график движения восстановлен.

Утренние сбои устранены, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен». Задержки были с неисправностями поездов.

Напомним, утром 31 октября в петербургской подземке произошел сбой. Из-за поломки поезда на оранжевой ветке образовалось столпотворение.

Люди столпились на платформе в ожидании рабочего состава. Движение было затруднено от станции метро «Улица Дыбенко» до станции «Площадь Александра Невского».

Кроме того, движение поездов было затруднено на фиолетовой ветке. Пассажиры жаловались на то, что поезда отправляются со станции «Комендантский проспект» с задержкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Северной столицы заметил зверька в вестибюле станции метро «Владимирская». Очевидец предположил, что мышь решила там перезимовать.

ГУП "Петербургский метрополитен" движение поездов метро
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