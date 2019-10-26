Петербуржцы заметили на станции метро «Владимирская» летучую мышь

Петербуржцы заметили на станции метро &#171;Владимирская&#187; летучую мышь
Интернет-пользователи посоветовали не беспокоить животное. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Житель Северной столицы заметил зверька в вестибюле станции метро «Владимирская». Очевидец предположил, что мышь решила там перезимовать.

Забавный случай произошел в субботу, 26 октября. Об инциденте рассказал обнаруживший летучую мышь петербуржец в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он опубликовал в группе фотографию необычного посетителя петербургского метрополитена.

На снимке видно, что мышь висит под потолком, — как добавляет автор поста, «на своде над путями», — укутавшись в собственные крылья. «Решила тут зимовать», — подшутил обнаруживший зверя очевидец.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представители ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, почему гордятся станцией метро Фрунзенско-Приморской линии «Спортивная» и какие существуют виды вестибюлей.

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