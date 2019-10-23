Представители метрополитена Петербурга рассказали о разных типах станций метро

Специалисты ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, что подземка Северной столицы насчитывает девять типов станций.

О различиях станций и уникальности петербургского метро сообщили в пресс-службе метрополитена. По словам сотрудников учреждения, Санкт-Петербург — единственный город, где представлены все существующие типы станций подземки.

Всего существует девять видов вестибюлей подземки: пилонная, колонная, трёхпролетная, с боковыми платформами, наземная с боковыми платформами, односводчатая, односводчатая двухъярусная, закрытого типа без боковых платформ и закрытого типа с боковыми платформами.

Наиболее интересна из существующих в Петербурге станция метро «Спортивная», подобных которой в мире не существует. Вестибюль сочетает в себе двухъярусный и односводчатый тип.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство Петербурга планирует снизить стоимость проезда в метро по карте «Мир».