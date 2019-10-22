В Смольном планируют снизить стоимость проезда в метро по карте «Мир»

Проезд для владельцев "Единой карты петербуржца" и карт на базе платежной системы "Мир" станет значительно дешевле. Фот: Baltphoto

Проезд для владельцев "Единой карты петербуржца" и карт на базе платежной системы "Мир" станет значительно дешевле. Фот: Baltphoto

Правительство Северной столицы рассматривает возможность понижения стоимости проезда в метро при оплате платежной системой «Мир», в частности, «Единой картой петербуржца».

О разработках Смольного в этом вопросе стало известно во вторник, 22 октября. Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил возможности снижения стоимости проезда с Владимиром Комлевым, главой АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

Губернатор отметил, что на прошедшем в этом году Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве с «НСПК». В результате проезд по «карте петербуржца» стал на треть дешевле, 30 рублей. Для остальных карт системы «Мир» оплата стала на 10 рублей меньше и составила 35 рублей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество остановок автобусного маршрута №330, следующего до станции метро «Шушары» будет увеличено.