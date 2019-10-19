Стало известно об увеличении количества остановок маршрута №330 до метро «Шушары»

Жители района Шушары попросили губернатора Петербурга Александра Беглова увеличить число остановок по маршруту №330 во время его визита в район. Об этом стало известно 19 октября.

Петербуржцы рассказали градоначальнику о проблемах в районе Шушары. По словам Беглова, городские власти должны прислушаться к местным жителям, сообщают «Невские Новости».

По его распоряжению будет увеличено число остановок автобуса до новой станции метро Фрунзенского радиуса «Шушары», которая открылась 3 октября вместе со станциями «Проспект Славы» и «Дунайская».

Кроме дополнительных остановок, местные жители попросили у главы города установить в парке на острове Чухонка больше урн и скамеек.

Ранее GazetaSPb сообщала, что новым автобусом до «Шушар» воспользовались более 32 тысяч петербуржцев.