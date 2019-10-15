Новым автобусом до «Шушар» воспользовались более 32 тысяч петербуржцев

С 3 октября по маршруту Колпино — «Шушары» курсирует новый автобус. За десять дней на нем проехали более тридцати тысяч петербуржцев.

Маршрут 330 связал новую станцию Фрунзенского радиуса «Шушары» и Колпино. С 3 по 13 октября более 32 тысяч пассажиров проехались на новом рейсе. Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

По информации учреждения, в будни по новому маршруту курсируют десять автобусов, в выходны дни — шесть. Кроме того, автобусы, следующие по маршруту, работают на современном экологичном топливе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на маршруте Санкт-Петербург — Сосновый Бор стало на двадцать два автобуса больше. Дополнительный транспорт начнет курсировать на маршрутах 401 и 402. До «Автово» добавят двенадцать автобусов, до «Парнаса» — десять.